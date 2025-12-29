Norge lanserer verdens første nattog med panoramautsikt for å jakte på nordlyset

HQ

Norge har lansert verdens første nattog med panoramautsikt, som skal gi reisende klar utsikt til nordlyset. Toget, som går under navnet Midnight Aurora Route, kjører i høysesongen for nordlys fra oktober til mars, og har vogner med glassvegger og -tak slik at passasjerene kan se nordlyset fra oppvarmede, klimakontrollerte kupeer.

Ifølge Travel And Tour World har toget avgang fra Narvik jernbanestasjon, nord for polarsirkelen, og kjører langs den historiske Ofotbanen, forbi fjell, fjorder og snødekte landskap. Toget stopper på Bjørnfjell og Katterat stasjon, slik at passasjerene kan forlate toget for en kort stund for bålkos, varm drikke og korte historiefortellinger.

Nordlystoget // Shutterstock

Hver vogn har lav innvendig belysning for å minimere blending, og passasjerene har tilgang til guider som gir tips om nordlysfotografering og vitenskapelig informasjon om geomagnetisk aktivitet. Multimedieskjermer viser sanntidsdata som samles inn av sensorer om bord som overvåker skydekke og solaktivitet.

For de som er interessert, koster billettene rundt 130 euro, og det anbefales å bestille på forhånd på grunn av begrenset antall plasser. Ifølge Travel And Tour World drives toget av Norges fornybare vannkraftnett, og tjenesten bruker eksisterende jernbaneinfrastruktur, noe som minimerer miljøpåvirkningen.