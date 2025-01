Norge leder an i arbeidet mot en helelektrisk fremtid

HQ

Innen utgangen av 2025 vil Norge offisielt fase ut alle nye bensin- og dieselbiler fra veiene, med sikte på å bli et helelektrisk land. Det som startet med en markedsandel på 1 % for elbiler i 2010, har eksplodert til nesten 89 % i dag, ifølge data fra Norges Lastebileier-Forbund. I løpet av de første ukene av 2025 viste tall fra Statens vegvesen at elbiler sto for mer enn 96 % av nybilsalget. Norges hemmelighet? Det er en blanding av sterke politiske føringer, fantastiske insentiver og en befolkning som er ivrig etter å bytte til elbil. Landet har gjort elbiler så attraktive med fordeler som momsfritak, avgiftsrabatter og enkel tilgang til ladestasjoner at det nå er umulig å ignorere den elektriske revolusjonen. Eksperter spår til og med at Norges elbilandel snart vil nå 100 %. Skiftet har vært så dramatisk at selv innbitte kritikere nå kjører elbil. Kan andre land følge Norges eksempel, eller er dette en unik norsk suksesshistorie? Hva mener du om dette?

Er en helelektrisk verden innen rekkevidde for alle?

Shutterstock

