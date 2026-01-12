Norge lover nesten 400 millioner dollar i støtte til Ukrainas energisektor

HQ

Norge vil bidra med rundt 400 millioner dollar (340 millioner euro) i nødhjelp for å støtte Ukrainas energisektor, med sikte på å hjelpe landet med å opprettholde strøm, oppvarming og andre kritiske tjenester i en situasjon med intensiverte russiske angrep.

Den norske regjeringen opplyser at støtten er en del av bistandspakken for Ukraina for 2026, ettersom Russland fortsetter å angripe kraftverk og energiinfrastruktur i løpet av vinteren, når temperaturen har falt kraftig.

Stortinget godkjente en total støtte til Ukraina på 85 milliarder norske kroner (8,45 milliarder dollar) for 2026. Av dette beløpet :



70 milliarder kroner er avsatt til militær bistand.



15 milliarder kroner er øremerket sivil og humanitær støtte.



Innenfor den sivile pakken :



4,8 milliarder kroner er satt av til energisikkerhet og -forsyning.



4 milliarder kroner til budsjettstøtte og gjenoppbygging.



3,5 milliarder kroner til humanitær bistand.



Ytterligere midler er rettet mot næringsutvikling, reformer av styresett, sivilsamfunnet og støtte til Moldova.



Kunngjøringen kommer samtidig som europeiske land fortsetter å trappe opp den økonomiske og militære støtten til Ukraina, og EU-lederne ble nylig enige om et lån på 90 milliarder euro for å hjelpe Kiev med å opprettholde forsvaret og økonomien under krigen.