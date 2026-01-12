Norge lover nesten 400 millioner dollar i støtte til Ukrainas energisektor
Norge vil bidra med rundt 400 millioner dollar (340 millioner euro) i nødhjelp for å støtte Ukrainas energisektor, med sikte på å hjelpe landet med å opprettholde strøm, oppvarming og andre kritiske tjenester i en situasjon med intensiverte russiske angrep.
Den norske regjeringen opplyser at støtten er en del av bistandspakken for Ukraina for 2026, ettersom Russland fortsetter å angripe kraftverk og energiinfrastruktur i løpet av vinteren, når temperaturen har falt kraftig.
Stortinget godkjente en total støtte til Ukraina på 85 milliarder norske kroner (8,45 milliarder dollar) for 2026. Av dette beløpet :
- 70 milliarder kroner er avsatt til militær bistand.
- 15 milliarder kroner er øremerket sivil og humanitær støtte.
Innenfor den sivile pakken :
- 4,8 milliarder kroner er satt av til energisikkerhet og -forsyning.
- 4 milliarder kroner til budsjettstøtte og gjenoppbygging.
- 3,5 milliarder kroner til humanitær bistand.
- Ytterligere midler er rettet mot næringsutvikling, reformer av styresett, sivilsamfunnet og støtte til Moldova.
Kunngjøringen kommer samtidig som europeiske land fortsetter å trappe opp den økonomiske og militære støtten til Ukraina, og EU-lederne ble nylig enige om et lån på 90 milliarder euro for å hjelpe Kiev med å opprettholde forsvaret og økonomien under krigen.