Norge og Caroline Graham Hansen kjemper for å komme tilbake til semifinalen i UEFA Euro for første gang siden 2013

HQ

Kvartfinalene i UEFA Women's EURO 2025 starter i dag, med en kamp mellom Norge og Italia. I denne UEFA-konkurransen, med færre nasjoner enn herrenes EURO, betyr det at kampene er spredt utover hele uken, bare én per dag, noe som er en gledelig nyhet for oss, ettersom vi kan fokusere all vår oppmerksomhet på dagens kamp. Og den første blir mellom de to ganger mesterne Norge og de to ganger andreplassene Italia, klokken 20:00 BST, 21:00 CEST.

Norge har alltid vært en av de sterkeste nasjonene i kvinnefotballen, med to ganger europamester (1987, 1993), to ganger finalist (2005, 2013) og ytterligere tre ganger semifinalist. De vant også et VM i 1995, ble nummer to i 1991 og semifinalister i 1999 og 2007). Når man ser disse tallene, virker det imidlertid klart at de har lagt sine beste dager bak seg.

Ikke nå lenger, mye takket være Caroline Graham Hansen, kantspiller i FC Barcelona, som kom på andreplass i Ballon d'Or-kapløpet i fjor, bare bak Aitana Bonmatí. Graham Hansen spilte allerede en stor rolle i Norges sølv i EM 2013, og har scoret i de to siste EM-sluttspillene, samt de to siste VM-sluttspillene i 2019 og 2023.

Hun har vunnet alt som er å vinne med FC Barcelona, og scoret senest målet i det 84. minutt mot Island som sikret kvalifisering til kvartfinalen. Vil Italia være nok til å overraske Norge?

Slik ser du EM for kvinner direkte

UEFA Women's Euro sendes hovedsakelig på åpen TV, ofte på offentlige kanaler i mange europeiske land. Det kan imidlertid variere avhengig av land. Her er en liste over hvor du kan se UEFA Women's 2025 i europeiske markeder, men du kan finne den fullstendige, verdensomspennende kringkastingslisten her:



Østerrike: ORF ON



Belgia: RTBF Tipik & Auvio, Sporza og VRT Max



Bulgaria: BNT 3



Kroatia: HRTi



Tsjekkia: CT Sport



Danmark: Viaplay Viaplay



Finland: Yle Areena Yle Areena



Frankrike: TF1 TF1, France Televisions



Tyskland: Das Erste Das Erste, Sportstudio



Hellas: ERT ERT



Ungarn M4 Sport Online



Italia RAI PLAY



Nederland NPO1



Norge NRK, TV 2 Play



Polen TVP Sport



Portugal RTP1 + RTP2



Irland RTÉ



San Marino RAI PLAY



Spania RTVE PLAY



Sverige SVT, Viaplay.se



Sveits Play SRF - Sport-Livestreams, Play RTS - Sport Livestreams, Play RSI



Storbritannia BBC1, BBC2, BBC iPlayer, ITV, ITV4, ITVX, S4C