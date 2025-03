Norge øker bistanden til Ukraina i en tid med diplomatiske spenninger

HQ

Norge vil foreslå en betydelig økning i den økonomiske støtten til Ukraina, og regjeringen forbereder seg på å ta forespørselen til Stortinget i nær fremtid, sa statsminister Jonas Gahr Støre til NRK lørdag (via Reuters).

Tiltaket følger en tidligere forpliktelse på rundt 3 milliarder euro for 2025 og en bredere pakke på til sammen litt over 13 milliarder euro frem til 2030. Statsminister Jonas Gahr Støre, som nylig besøkte Kiev, skal møte europeiske ledere og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij i London for å forsterke Norges støtte.

I mellomtiden har de diplomatiske spenningene eskalert etter at Zelenskijs møte med USAs president Donald Trump endte i en uvanlig offentlig konfrontasjon om krigen med Russland. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Norges økte støtte vil forme det bredere geopolitiske landskapet.