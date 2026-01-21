Norge oppfordrer NATO til å holde fokus på Russland midt i striden om Grønland: "Trusselen er fortsatt Russland"

HQ

Norges forsvarsminister Tore O. Sandvik oppfordret onsdag NATO-allierte til å holde fokus på sine felles strategiske utfordringer, selv om alliansen står overfor interne spenninger på grunn av USAs president Donald Trumps ønske om å overta Grønland. I en tale til utenrikskorrespondenter i Oslo beskrev Sandvik situasjonen som "krevende", men understreket at Russland fortsatt er Vestens primære sikkerhetsbekymring.

"Dette er krevende tider. Situasjonen i NATO er vanskelig," sa Sandvik. "Den største trusselen for Vesten, for NATO, (for) alle medlemmer av NATO, er fortsatt Russland." Hans uttalelser kommer samtidig som det russiske militære nærværet i Arktis øker, blant annet rundt Kolahalvøya, som huser en stor del av Russlands kjernefysiske andreslagskapasitet, og Nordflåten, som opererer seks atombevæpnede ubåter.

Tore O. Sandvik // Shutterstock

Norge deler en direkte arktisk grense med Russland og overvåker militære installasjoner i regionen, særlig i Barentshavkorridoren, som er Nordflåtens eneste adgangsvei til Nord-Atlanteren. Sandvik understreket viktigheten av årvåkenhet, selv når spenningen mellom NATO-medlemmene blusser opp på grunn av Grønland.

Trumps forsøk på å kjøpe Grønland fra Danmark, en annen NATO-alliert, har utløst diplomatisk friksjon, og europeiske ledere har advart om at USAs handlinger kan undergrave samholdet i alliansen. Sandvik understreket at NATO, til tross for disse uenighetene, ikke må miste den langsiktige strategiske trusselen fra Russland i Arktis av syne. "Selv om interne utfordringer krever oppmerksomhet, forblir NATOs grunnleggende formål uforandret: å motvirke trusler fra Russland og ivareta kollektiv sikkerhet," konkluderte Sandvik.