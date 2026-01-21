Norge oppfordrer NATO til å holde fokus på Russland midt i striden om Grønland: "Trusselen er fortsatt Russland"
Forsvarsministeren advarer alliansen mot å miste de arktiske truslene av syne.
Norges forsvarsminister Tore O. Sandvik oppfordret onsdag NATO-allierte til å holde fokus på sine felles strategiske utfordringer, selv om alliansen står overfor interne spenninger på grunn av USAs president Donald Trumps ønske om å overta Grønland. I en tale til utenrikskorrespondenter i Oslo beskrev Sandvik situasjonen som "krevende", men understreket at Russland fortsatt er Vestens primære sikkerhetsbekymring.
"Dette er krevende tider. Situasjonen i NATO er vanskelig," sa Sandvik. "Den største trusselen for Vesten, for NATO, (for) alle medlemmer av NATO, er fortsatt Russland." Hans uttalelser kommer samtidig som det russiske militære nærværet i Arktis øker, blant annet rundt Kolahalvøya, som huser en stor del av Russlands kjernefysiske andreslagskapasitet, og Nordflåten, som opererer seks atombevæpnede ubåter.
Norge deler en direkte arktisk grense med Russland og overvåker militære installasjoner i regionen, særlig i Barentshavkorridoren, som er Nordflåtens eneste adgangsvei til Nord-Atlanteren. Sandvik understreket viktigheten av årvåkenhet, selv når spenningen mellom NATO-medlemmene blusser opp på grunn av Grønland.
Trumps forsøk på å kjøpe Grønland fra Danmark, en annen NATO-alliert, har utløst diplomatisk friksjon, og europeiske ledere har advart om at USAs handlinger kan undergrave samholdet i alliansen. Sandvik understreket at NATO, til tross for disse uenighetene, ikke må miste den langsiktige strategiske trusselen fra Russland i Arktis av syne. "Selv om interne utfordringer krever oppmerksomhet, forblir NATOs grunnleggende formål uforandret: å motvirke trusler fra Russland og ivareta kollektiv sikkerhet," konkluderte Sandvik.