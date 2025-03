Norge ser for seg en betydelig økning i bistanden til Ukraina

HQ

Norges statsminister Jonas Gahr Støre har bedt Stortinget om å øke landets økonomiske støtte til Ukraina betydelig i 2025, noe som tyder på et betydelig løft for Nansen-programmet, et viktig initiativ som tar sikte på å gi militær og sivil støtte (via Reuters).

Norge har allerede forpliktet seg til å bidra med totalt 3,22 milliarder dollar til Ukraina i år, og Stoere foreslo en ytterligere økning for å sikre at maksimal kampkraft blir levert raskt. Tiltaket kommer midt i et økende press på europeiske nasjoner om å øke forsvarsutgiftene, særlig etter bekymringene som har oppstått som følge av frysingen av USAs militærstøtte under Trump.

Stoere understreket behovet for raskt å komme på linje med andre politiske partier for å diskutere og godkjenne de nødvendige justeringene av bistandsrammen, og understreket at Norge er fast bestemt på å spille en avgjørende rolle i Ukrainas forsvar. Foreløpig gjenstår det å se hvordan de andre partiene i Stortinget vil reagere på den foreslåtte økningen.