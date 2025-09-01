Norge sikrer seg britiskbygde fregatter i sin største forsvarsinvestering noensinne

HQ

Siste nytt om Norge . Norge har valgt Storbritannia som sin viktigste partner for en ny flåte av avanserte krigsskip, noe som markerer landets største forsvarsinvestering til dags dato (14 milliarder dollar), opplyser den norske regjeringen.

Avtalen innebærer at BAE Systems' Type 26-fregatter skal bygges i Glasgow og senere integreres i den norske marinen, noe som vil styrke kapasiteten innen antiubåtkrigføring. Oslo vurderte tilbud fra flere europeiske og amerikanske konkurrenter før valget falt på Storbritannia.

"Det har vært et vanskelig valg, og de fire kandidatene har levert sterke og konkurransedyktige tilbud. De er alle nære allierte. Det omfattende sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet vil fortsette med full styrke med dem alle," sier Jonas Gahr Støre(her).

Skipene vil speile de som er bestilt til Royal Navy, noe som sikrer interoperabilitet og strømlinjeformet vedlikehold mellom de to allierte. Leveransene skal etter planen starte i løpet av det neste tiåret, og skipene forventes å være i tjeneste i flere generasjoner av marineoperasjoner.