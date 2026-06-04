Norge støtter klage mot FIFA-president Gianni Infantino for kontroversiell "fredspris" gitt til Trump

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Norges Fotballforbund (NFF) støtter klagen mot FIFA-president Gianni Infantino for "brudd på reglene for politisk nøytralitet" etter tildelingen av "FIFAsfredspris" til Donald Trump i fjor. Få dager etter prisutdelingen uttalte den ideelle organisasjonen FairSquare at "en slik pris til en sittende politisk leder er i seg selv et klart brudd på FIFAs nøytralitetsplikt" og at Infantino "åpenlyst bryter med organisasjonens regler og opptrer på en måte som er både farlig og direkte i strid med interessene til verdens mest populære idrett."

Lise Klaveness, president i NFF, sa tirsdag, under presentasjonen av landslaget til VM, med Erling Haaland, Martin Ødegaard og Alexander Sørloth i spissen, at de vil vente til turneringen er over, 19. juli, med å aktivt støtte klagen og be om møter med FIFA. Det Norge allerede har gjort, er å sende et brev til FIFA som støtter FairSquares klage, noe som utløste politiske gnisninger innad i fotballens styrende organ og ble oppfattet som "problematisk".

"Vi har sendt det, og det skaper noen politiske reaksjoner. Men det er sendt, og det er krysset av. Vi vil følge opp, presse på, be om møter og bygge momentum på dette så snart VM er over", sa Klaveness, via Reuters.