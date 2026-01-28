Norge støtter kjøp av langtrekkende artillerisystemer fra Sør-Korea til 2 milliarder dollar

HQ

Stortinget har godkjent en plan til to milliarder dollar for å anskaffe langtrekkende artillerisystemer fra Sør-Korea, et tiltak som skal styrke landets militære avskrekking mot Russland langs den felles arktiske grensen.

Beslutningen kommer samtidig som europeiske land øker forsvarsutgiftene, drevet av den pågående krigen i Ukraina og fornyet press fra USA for at NATO-allierte skal investere mer i egen sikkerhet. Norske lovgivere beskrev oppgraderingen av artilleriet som et nøkkelelement i moderne krigføring, som er i stand til å slå til dypt bak fiendens linjer.

Chunmoo rakettartillerisystem // Shutterstock

Ifølge norske medier har regjeringen valgt Sør-Koreas Hanwha Aerospace og deres Chunmoo rakettartillerisystem, til fordel for den amerikanskproduserte HIMARS-plattformen. Valget skyldes angivelig raskere leveringstider og systemets evne til å oppfylle Norges operative krav, inkludert evnen til langtrekkende angrep.

Mens enkelte politikere argumenterte for å investere i et fremtidig europeisk missilalternativ, avviste regjeringens tjenestemenn ideen som for treg og kostbar med tanke på dagens sikkerhetsbehov. Forsvarsdepartementet planlegger å kjøpe 16 utskytningssystemer og et ukjent antall raketter, med et totalbudsjett på 19,5 milliarder kroner.