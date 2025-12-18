Norge utvider militærpolitiets myndighet på den avsidesliggende arktiske øya Jan Mayen

HQ

Norge planlegger å utvide militærpolitimyndigheten til den avsidesliggende arktiske øya Jan Mayen, med henvisning til et forverret sikkerhetsmiljø og utsiktene til økt alliert aktivitet i regionen.

Forsvarsdepartementet har lagt frem et forslag som vil bringe den ubebodde vulkanøya inn under den eksisterende militærpolitiloven. Forslaget, som nå er ute på offentlig høring, vil gi stasjonssjefen på Jan Mayen rett til å opprette og håndheve et militært område og gripe inn for å forhindre eller stanse lovbrudd.

Jan Mayen ligger omtrent 500 kilometer øst for Grønland, og er vertskap for en liten, roterende kontingent av norske væpnede styrker og fungerer både som en militær og meteorologisk utpost. Her finnes også en flystripe som brukes til sporadiske militære flyvninger og logistikkforsyninger.

Isolerte territorier blir til potensielle konfliktpunkter

Ifølge myndighetene gjenspeiler flyttingen en økende strategisk bekymring i Arktis, der klimaendringer og geopolitiske spenninger er i ferd med å gjøre tidligere isolerte territorier til potensielle brennpunkter. Norge har allerede annonsert planer om å knytte Jan Mayen og Svalbard til fastlandet via en undersjøisk fiberoptisk kabel, noe som ytterligere understreker øyenes økende betydning.

Arktis har blitt et stadig mer sensitivt område for NATO og Russland. Et besøk i 2020 av personell fra det amerikanske luftforsvaret for å vurdere Jan Mayens flyplass vakte kritikk fra Moskva, som kalte det destabiliserende. I den senere tid har sikkerhetsanalytikere advart om at Svalbard, som ligger i nærheten, kan være sårbart for konfrontasjon.

Selv om Russland fortsatt er en sentral bekymring, har også skandinaviske etterretningstjenester utvidet sine trusselvurderinger. I forrige uke identifiserte Danmark for første gang USA som en potensiell sikkerhetsrisiko, etter at president Donald Trump gjentatte ganger hadde uttrykt interesse for Grønland.