Norges formuesfond på 2 billioner dollar avviser Elon Musks Tesla-lønnsavtale på 1 billion dollar

Norges 2 billioner dollar suverene formuesfond sa tirsdag at det vil stemme mot Elon Musks foreslåtte 1 billioner dollar lønnspakke på Teslas årlige aksjonærmøte, og bryter rekkene med ledelsen til tross for advarsler fra Musk om at han kan gå av hvis planen blir avvist.

Fondet, som forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM), en av Teslas største investorer, sa at det allerede hadde avgitt sin stemme, med henvisning til "den totale størrelsen på tildelingen, utvanningen og mangelen på reduksjon av nøkkelpersonrisiko" blant de viktigste bekymringene.

"Selv om vi setter pris på den betydelige verdien som er skapt under Musks visjonære rolle, er vi bekymret over den totale størrelsen på tildelingen," sa NBIM i en uttalelse, og la til at de ville fortsette den "konstruktive dialogen" med Tesla om styrings- og kompensasjonsspørsmål.

Bekymringer rundt den totale størrelsen på tildelingen

NBIM har en eierandel på 1,14 % i Tesla, til en verdi av rundt 118,3 milliarder norske kroner ( 11,6 milliarder dollar) per juni. Tesla-aksjen falt 2,5 % i førmarkedshandelen etter kunngjøringen.

Den foreslåtte planen vil gi Musk nesten 1 billion dollar i aksjeopsjoner i løpet av det neste tiåret, avhengig av prestasjonsmilepæler, noe som effektivt utvider hans stemmerett i selskapet.

Avtalen har møtt motstand fra fagforeninger, aksjonærgrupper og fullmaktsrådgivere som mener at kompensasjonspakken er overdreven. Musk avviste kritikken deres og kalte firmaene "bedriftsterrorister."

I fjor stemte NBIM også mot å gjeninnføre Musks tidligere lønnspakke på 56 milliarder dollar, som en amerikansk dommer hadde opphevet før den senere ble godkjent på nytt av aksjonærene. Musk, hvis formue er anslått til 504 milliarder dollar, er fortsatt verdens rikeste person, ifølge Forbes.