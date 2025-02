Norges formuesfond holder fast ved sitt engasjement for ESG til tross for økende motstand

HQ

Norges formuesfond, som er et av verdens største, har gjort det klart at det vil fortsette å prioritere miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold (ESG), til tross for økende motstand fra konservative grupper i USA. Disse kritikerne har vært høylytte når det gjelder å innlemme diskusjoner om mangfold og klimaendringer i selskapenes agendaer.

Carine Smith Ihenacho, Chief Governance and Compliance Officer i fondet, uttalte at ESG fortsatt er en sentral del av investeringsstrategien fordi det skaper langsiktig økonomisk verdi. Til tross for den økende motstanden mot ESG, blant annet fra USAs president Donald Trump, er fondet fast bestemt på å holde en jevn dialog med sine nesten 9 000 investeringer.

Disse inkluderer store teknologiselskaper som Apple, Microsoft og Nvidia, med et sterkt fokus på temaer som feilinformasjon, ansvarlig bruk av kunstig intelligens og barns sikkerhet på nettet. Fondet står fast på at ESG ikke bare er et sosialt spørsmål, men en avgjørende faktor for fremtidig lønnsomhet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse selskapsdialogene vil utvikle seg i et stadig mer polarisert marked.