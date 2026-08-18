Norges konge Harald er satt på sykemelding

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Kong Harald V av Norge er innlagt på sykehus og satt på sykemelding i to uker. Ifølge Det kongelige hus behandles den 89 år gamle kongen for den sjeldne blodsykdommen hemolytisk anemi, som forårsaker kortpustethet og utmattelse ettersom kroppen reduserer produksjonen av røde blodlegemer.

Gjennom BBC News opplyste det kongelige husholdet at kronprins Haakon vil fungere som regent mens faren er borte. Kong Harald V besteg tronen i 1991, og i 2024 ble det kjent at han ville redusere sine offentlige forpliktelser permanent på grunn av sin alder. Monarken er for tiden 89 år gammel.

Kongens helse har vært gjenstand for en viss bekymring de siste par årene. I 2024 fikk han innoperert en pacemaker etter å ha blitt syk i Malaysia, og i februar i år ble han innlagt på sykehus etter å ha fått en infeksjon og vært dehydrert. Hans kone, dronning Sonja, ble også innlagt på sykehus i mai for observasjon på grunn av hjerteproblemer.