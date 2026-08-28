HQ

Kong Harald V av Norge døde fredag morgen, 89 år gammel. Hans helsetilstand hadde forverret seg betydelig de siste dagene, og han døde av en blodinfeksjon etter væskeansamling under kortisonbehandling for hemolytisk anemi. Hans sønn blir umiddelbart den nye kongen av Norge som Haakon VIII.

Harald var Europas eldste levende monark, og ble kronet i 1991. Som monark hadde han hovedsakelig representative og seremonielle oppgaver uten utøvende makt, og han huskes særlig for sin rolle etter terrorangrepene 22. juli 2011, samt for en tale i 2016, i løpet av sine 25 år på tronen, der han kom med en uventet oppfordring til inkludering og mangfold, og snakket om nordmenn med innvandrerbakgrunn fra Afghanistan, Pakistan, Polen, Somalia eller Syria, om dem som «tror på Gud, Allah, på universet og på ingenting» og «om jenter som elsker jenter og gutter som elsker gutter».

En fersk meningsmåling fra NRK publisert i mai 2026 viste at støtten til monarkiet ligger på 64 % i Norge, med om lag halvparten av befolkningen under 30 år; Stortinget vedtok nylig med 141 av 169 stemmer å opprettholde monarkiet fremfor å opprette en republikk (via RTVE).

Den nye kongen av Norge, Haakon VIII, vil imidlertid måtte forholde seg til kontroversen rundt at hans kone, dronning Mette-Marit av Norge, har vært knyttet til Jeffrey Epstein etter den avdøde sexforbryterens første dom.