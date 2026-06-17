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Norges kronprinsesse Mette-Marit har gjennomgått en lungetransplantasjon, slik det ble kunngjort av Det kongelige hoff og rapportert av Reuters og YLE.

Transplantasjonen ser ut til å ha vært vellykket, slik lederen for kirurgisk avdeling ved Rikshospitalet, Arnt Fiane, til NRK (Norsk rikskringkasting AS).

Mette-Marit lider av lungefibrose, en sykdom der lungevevet blir arrdannet og tykkere, noe som gjør det vanskelig for oksygen å passere fra lungene til blodet.