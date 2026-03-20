Norges kronprinsesse Mette-Marit sier hun ble "manipulert og lurt" av Epstein

Mette-Marit sier at hun ble "manipulert og lurt" av Jeffrey Epstein, og uttrykker anger over deres tidligere forhold etter at nye dokumenter kaster lys over deres kontakt.

I et tårevåt intervju sa kronprinsessen at hun ønsket at hun aldri hadde møtt Epstein, og insisterte på at hun aldri hadde vært vitne til noen ulovlig aktivitet i løpet av sin kontakt med ham. Nylig frigitte dokumenter tyder imidlertid på mer omfattende kommunikasjon mellom de to enn tidligere kjent, inkludert besøk og korrespondanse etter at han ble dømt i 2008.

Avsløringene har utløst en av de største kontroversene som har involvert den norske kongefamilien de siste årene, noe som har ført til kritikk fra politiske ledere og bidratt til en nedgang i den offentlige støtten til monarkiet i Norge.

Haakon støttet offentlig sin kone og kalte henne "sterk" i en vanskelig periode, samtidig som hun også står overfor personlige utfordringer, inkludert helseproblemer og den pågående rettssaken mot sønnen.

Som Mette-Marit uttalte i intervjuet:

Jeg ble manipulert og ført bak lyset. Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg aldri hadde møtt ham. Han utnyttet det faktum at vi hadde en felles venn, og at jeg er godtroende. Jeg liker å tro det beste om folk. Men jeg valgte også å avslutte kontakten med ham. Jeg har aldri sett noe ulovlig. Men hvis jeg hadde funnet informasjon som gjorde at jeg skjønte at han var en overgriper og sexforbryter, ville jeg ikke ha skrevet et smilefjes bak.