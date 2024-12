Norman Osborn tar ledelsen i Spider-Mans nye animerte eventyr

HQ

Marvels kommende animerte serie, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, tar fansen med på en vill tur gjennom en parallell tidslinje der Peter Parker får veiledning av ingen ringere enn Norman Osborn, den beryktede Green Goblin. Disney+ har nettopp sluppet en spennende ny trailer for serien, som lover en ny vri på Spider-Mans opprinnelseshistorie. I denne alternative virkeligheten avviker Peters vei til å bli den ikoniske helten fra MCUs tradisjonelle fortelling, med Osborn som en overraskende guide.

Traileren viser Peter i aksjon, svingende gjennom New York City, sammen med et glimt av to nye Spider-Man-drakter. Hudson Thames spiller Peter Parker, mens Colman Domingo spiller Norman Osborn. Andre bemerkelsesverdige skuespillere inkluderer Kari Wahlgren som tante May og Hugh Dancy som Doctor Octopus. I tillegg vil fans av Daredevil-serien glede seg over å se Charlie Cox og Vincent D'Onofrio gjenta rollene som Daredevil og Kingpin.

Selv om serien utspiller seg i et univers utenfor MCU, hedrer den fortsatt Spider-Mans tegneserierøtter, med animasjoner som gir liv til spindelvevens tidlige eventyr. Til tross for sin tilknytning til Marvels større verden, vil Your Friendly Neighborhood Spider-Man utforske Peter Parkers reise på sine egne premisser, som bekreftet av Marvel TV-sjef Brad Winderbaum. Serien skal debutere på Disney+ 29. januar 2025.

