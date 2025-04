Norsk klubb vinner rettssak mot UEFA om ytringsfrihet

HQ

SK Brann, en norsk fotballklubb som har vunnet Eliteserien tre ganger, tok UEFA til Idrettens voldgiftsrett (CAS) for å forsvare sin rett til ytringsfrihet... og de vant. Det skjedde etter at UEFA i 2024 ila klubben to bøter på 5000 euro fordi fansen deres ropte "UEFA er en mafia" på Champions League-kamper for kvinner.

Det europeiske fotballforbundet mente at sangene og bannerne som antydet at UEFA var en mafia, var et brudd på regelverket på grunn av støtende uttalelser og provoserende karakter. Den norske klubben anket sanksjonen til UEFA, uten resultat. Brann gikk deretter til en høyere instans, CAS, som ga klubben medhold, ifølge The Guardian.

CAS' dom er at det å si "UEFA-mafiaen", i den spesifikke konteksten av fotballkampen, ikke var støtende eller provoserende, selv om de innrømmet at de samme ordene ikke ville vært akseptable i andre tilfeller. De var mer på linje med klubben, som sa at disse tilropene var humoristiske og satiriske og ikke bryter med ytringsfriheten. De gjorde også et poeng av at det ville være "problematisk" å svare satire av mektige organisasjoner med sanksjoner.

"Det er ikke hver dag en klubb fra Norge beveger hele fotball-Europa, men i dag gjør vi faktisk det. I en verden der ytringsfriheten er under angrep, er dette en viktig og riktig avgjørelse", sier president i Brann, Aslak Sverdrup.