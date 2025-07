Norsk monsterfilm Kraken slår rekorder før lansering

Den norske monsterfilmen Kraken har allerede forbløffet filmverdenen med et rekordstort globalt forhåndssalg - til tross for at premieren fortsatt er flere måneder unna. Den har nå tittelen for det sterkeste forhåndssalget noensinne for en norsk sjangerfilm.

En ny teaser ble nylig lagt ut på YouTube og har raskt blitt et hett tema på nettet - ikke bare lokalt, men også i land som Tyskland, Frankrike, Spania og Sør-Amerika. Historien følger marinbiologen Johanne, som begynner å avdekke en eldgammel myte etter en rekke merkelige hendelser i en norsk fjord: En kolossal skapning - Kraken- har våknet under overflaten.

Kraken Filmen har premiere på norske kinoer i oktober, og du kan sjekke ut teasertraileren nedenfor.