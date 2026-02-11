Norsk skiskytter-OL-bekjenner sin utroskap på direktesendt TV: "Jeg hadde gullmedaljen i livet"

HQ

Vinter-OL har levert et av de merkeligste og alvorligste øyeblikkene hittil, da en norsk skiskytter som vant bronse, Sturla Hom Laegreid, brukte et intervju på TV til å offentlig bekjenne et sidesprang og forsøke å vinne kjærligheten til ekskjæresten sin tilbake.

I et direkteintervju med NRK sa den syvdobbelte verdensmesteren i skiskyting at det var stort å vinne sin første OL-medalje i skiskyting (han hadde allerede vunnet en i 2022 i stafett), og etter å ha takket familien sin, nevnte han "det er noen jeg vil dele det med som kanskje ikke ser på i dag", og uttrykket hans ble alvorlig.

"For seks måneder siden møtte jeg mitt livs kjærlighet, den vakreste og snilleste personen i verden. For tre måneder siden gjorde jeg min største tabbe og var utro. Det er alt jeg har tenkt på i en uke, og det har vært den verste uken i mitt liv."

"Jeg hadde gullmedaljen i livet, og jeg er sikker på at det er mange som vil se ting annerledes, men jeg har bare øyne for henne", sa han med tårer i øynene.

Sturla Hom Laegreid ville gjøre alt som sto i hans makt for å vinne henne tilbake

Til en norsk avis forklarte 28-åringen at hans eneste håp med å dele det var "å legge alt på bordet, og håpe at hun fortsatt kan elske meg. Det har jeg gjort for henne, og nå for hele verden. Jeg har ingenting å tape. Jeg ønsker å være en god rollemodell, men jeg må innrømme når jeg gjør feil" (via BBC Sport).

Senere, på pressekonferansen, innrømmet han at han ikke visste om det var det rette valget å gjøre eller ikke, men det var hans valg "og kanskje det er en sjanse for at hun vil se hva hun virkelig betyr for meg - kanskje ikke, men jeg vil ikke tro at jeg ikke prøvde alt for å få henne tilbake."

Synes du Sturla Hom Laegreid gjorde rett i å fortelle alle om affæren sin? Tror du denne triste historien vil få en lykkelig slutt?