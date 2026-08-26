Norske Bodø/Glimt er tilbake i Champions League etter å ha knust NEC Nijmegen i kvalifiseringskampene

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Bodø/Glimt, det norske laget som ble en av sensasjonene i 2025/26-utgaven av Champions League ved å slå giganter som Manchester City, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur i gruppespillet og deretter Inter Milan to ganger i sluttspillet (de ble slått ut av Sporting i åttendedelsfinalen), har igjen kvalifisert seg til Champions League etter å ha slått det nederlandske laget NEC Nijmegen 3–0 i går kveld (6–1 sammenlagt).

FK Bodø/Glimt, det nordligste laget i Champions League-historien, er en av de mest suksessrike klubbene i Norge (vant Eliteserien fire ganger i 2020, 2021, 2023 og 2024) og i Europa nådde de kvartfinalen i Conference League 2021/22, semifinalen i Europa League 2024/25 og åttendedelsfinalen i Champions League – som bare det andre laget fra Norge som har klart dette etter Rosenborg i sesongen 1996/97.

Bodø/Glimt må vente til trekningen på torsdag for å få vite hvordan det går i Champions League – gruppespillet, før det starter 8. september. De andre lagene som nylig har kvalifisert seg til Champions League er LASK, som slo Celtic, og Sabah, som slo Hapoel Beer-Sheva; i dag skal de andre play-off-kampene spilles, blant annet Lyon mot Fenerbahçe.