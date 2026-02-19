Norske Bodø/Glimt føyer Inter Milan til listen over tapere i Champions League: 3-1

HQ

Det norske laget Bodø/Glimt fra Bodø, en by med 42 000 innbyggere, fortsetter å være en av de største overraskelsene i 2025/26-utgaven av UEFA Champions League: Etter å så vidt ha sikret seg kvalifisering til åttedelsfinalene etter å ha avsluttet ligafasen som nummer 23, med ni poeng (det samme som Marseille, Pafos og Union Saint-Gilloise, som ble eliminert på grunn av målsnittet), er de nå nær sin første åttedelsfinale i Champions League noensinne, etter å ha beseiret Inter Milan 3-1.

I ligafasen vant de blant annet sjokkerende seire mot Manchester City, 3-1, og Atlético de Madrid, 2-1. Inter Milan er nå lagt til på listen over store seire fra det norske laget mot europeiske giganter. Bodø har også spilt uavgjort mot Tottenham Hotspur og Borussia Dortmund.

Bodø/Glimt har aldri tidligere nådd så langt i Champions League. Deres beste resultater i europeiske turneringer har vært semifinalen i Europa League 2024/25, der de tapte for den endelige vinneren Tottenham Hotspur, og kvartfinalen i Conference League 2021/22.

Kampen på onsdag sto 1-1 til pause, men to mål på tre minutter fra Jens Petter Hauge og Kapser Waarts i det 61. og 64. minutt lamslår Inter Milan, som ikke klarer å redusere avstanden, og må jobbe knallhardt i Milano neste uke for å snu situasjonen.

Inter Milan nådde Champions League-finalen i fjor, men måtte se seg slått 5-0 av PSG. De er et av de mer solide lagene på hjemmebane, og leder Serie A sju poeng foran AC Milan med 20 seire, 4 tap og 1 uavgjort, men å ryke ut av Champions League før sluttspillet vil være et hardt slag...