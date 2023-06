Norske HBO Max blir dyrere i juli

HQ

Warner Bros. Discovery hintet til at HBO Max ville øke i pris som følge av overgangen til Max, og nå blir det en realitet.

Fra og med den 13. juli vil de av oss som allerede er medlemmer måtte betale 99 kroner i måneden for HBO Max i stedet for de 88 kronene som kreves nå. Begrunnelsen er "det generelle prisnivået og økte kostnader for innholdsproduksjon og produktutvikling, og gjør oss i stand til å fortsette å investere i kvalitetsinnholdet og produktopplevelsen vi streber etter å tilby våre kunder".

Den gode nyheten er at årsabonnementet fortsatt forblir det samme, så ønsker du å spare noen kroner lønner det seg å gå over til det. Livstidsrabatten vil også fortsette å gi deg 50 prosent reduserte prisen, så denne endringen er ikke like ille som mange fryktet.