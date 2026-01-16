Norske politikere fordømmer Trumps mottakelse av Nobels fredsprismedalje

HQ

Norske politikere har kritisert Donald Trump for å ha tatt imot Nobels fredsprismedalje fra den venezuelanske opposisjonslederen María Corina Machado, og kaller handlingen absurd og skadelig for prisens omdømme.

Machado overrakte medaljen til Trump i Det hvite hus torsdag, og hyllet hans engasjement for Venezuelas frihet. Trump hevdet senere på sosiale medier at hun hadde overrakt ham Nobels fredspris, noe som førte til en rask presisering fra Nobel-institusjonene om at en medalje kan skifte eier, men at selve prisen ikke kan overføres.

Trump og Machado // Shutterstock

Politiske ledere over hele Norge var bitende. Kirsti Bergstø, leder av Sosialistisk Venstreparti, sa at gesten var meningsløs og anklaget Trump for å være uverdig til æren, og pekte på hans nylige trusler mot Grønland som bevis.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum beskrev Trump som en "klassisk skrytepave" som forsøkte å smykke seg med andres prestasjoner, mens Oslos tidligere byrådsleder Raymond Johansen advarte om at episoden risikerte å politisere og undergrave en av verdens mest respekterte utmerkelser... Hva synes du om situasjonen?