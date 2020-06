Norske Team Fjell vant Nordic Showdown i Call of Duty: Warzone

Du ser på Annonser

The Nordic Showdown-turneringen ble avholdt i forrige uke, og med tolv streamer-lag fra hele Norden var det mye som stod på spill. Heldigvis, og selvsagt helt som forventet;), fikk vi bevis på at nordmenn er best i Call of Duty: Warzone.

For etter at danske Jaxstyle, svenske Gulag Slags, finske The Young Shooters og norske Team Fjell gikk berserk i både Battle Royale og Plunder var det som du kan se i videon øverst sistnevnte som ble Nordic Champions. Det er bare å gratulere med det som med en noobs øyne så ut som en velfortjent seier, Thomas Paste, TEXAZREXAZ og WoakZyn. Du kan kjøpe mye brunost for de pengene, Thomas.

Du kan se poengfordelingen som viser hvorfor gutta vant i bildet nederst eller på konkurransesiden vår.