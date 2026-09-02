North Beach om farene i ørkenen i Stranded Deep 2: «Dykker du for dypt, klarer du kanskje ikke å komme deg tilbake før kulden tar livet av deg

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Da North Beach Games avslørte oppfølgeren til Stranded Deep for et par dager siden, kan det ha kommet som et sjokk for mange å se den ganske betydelige endringen i miljøet. Det åpne havet er borte, og i stedet tar studioet serien med inn i den vidstrakte ørkenen for en helt unik vri på Stranded Deep-formelen.

Med denne nesten fullstendige omvendingen av det mange har kommet til å forvente av et «Stranded Deep»-spill, snakket vi med medskaper og kreativ leder Sam Edwards for å få en bedre forståelse av hvordan ørkenen vil utfordre spillerne, men også hvordan den byr på noe lignende utfordringer.

«Varmen er en av de største truslene. I likhet med å utforske skipsvrak i det første spillet, krever det forberedelser å dykke ned i ørkenen. Det finnes mange steder dypt inne i ørkenen som er verdt å utforske, men du må ruste deg og vurdere risikoen. Dykker du for dypt, klarer du kanskje ikke å komme deg tilbake før varmen tar knekken på deg. Jo lenger du drar, jo mer kan du vinne – og tape.»

Edwards forklarte også at teamet for tiden eksperimenterer med dynamiske værfenomener «som sandstormer og oversvømmelser», og at de planlegger å dele mer om dette etter hvert som lanseringen nærmer seg.

Men naturligvis er ørkenen full av alle slags andre farer, ikke minst i form av farlige ville dyr, og Edwards bemerker: «Elven og ørkenens villmark er full av liv. Du vil støte på alt fra små fisker og øgler til store topprovdyr som krokodiller og flodhester. Vi har bygget et levende økosystem med en ordentlig næringskjede der dyrene samhandler med hverandre, ikke bare med deg. Du kan se en sulten fennec-rev jage en øgle på avstand, og så innse at du også blir iakttatt. Haier og andre ville dyr var ikoniske i det første spillet, og vi ønsker at dyrelivet i SD2 skal gjøre like sterkt inntrykk.»

Du finner vårt fullstendige intervju med Edwards om « Stranded Deep 2 » her, og når det gjelder når spillet skal lanseres i Early Access-versjon på PC, er det nåværende målet at dette skal skje tidlig i 2027.