Northplay viser frem «dino-mite» forbedringer i spillopplevelsen for Dinolords

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Siden spillet ble avslørt for noen år siden, har utvikleren Northplay jobbet utrettelig med å forbedre og videreutvikle Dinolords, deres «hack 'n' strat»-hybridspill som kombinerer juratiden og middelalderen.

Premisset i spillet er å finne eldgamle egg, klekke ut dinosaurene som ligger inni, trene de farlige dyrene til kamp og deretter lede dem i «dino-mite» RTS-krigføring som utspiller seg i middelalderen, der slott må beleires og sjarmerende landsbyer må beskyttes.

Etter at spillet ble avslørt i 2023, har Northplay jobbet med å forbedre spillet hele tiden, i så stor grad at det i årene som har fulgt er blitt introdusert en rekke nye funksjoner, blant annet at hovedpersonen nå leder fra frontlinjen og er en figur man kan styre i kamp. I tillegg kommer et mer intrikat RTS-spillopplegg som omfatter bybygging, rekognosering på slagmarken, overvåking av festninger og mye mer. Økonomien i « Dinolords er også blitt justert, noe som betyr at spillerne nå må skaffe og samle ressurser for å bygge bygninger, øke produktiviteten og lignende.

Alt dette kan du se i praksis i den nyeste traileren for Dinolords, som du kan se i sin helhet nedenfor. Det er foreløpig ikke fastsatt noen utgivelsesdato for spillet, men vi vet at det til slutt vil komme til PC.