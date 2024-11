Nosferatu popcornbøtta har blitt avslørt

HQ

Vi har sett mange virale popcornbøtter i år. Siden Dune: Part Two, har det virket som om disse samleobjektene har blitt mer og mer populære. Noen har gått for ironiske design, mens andre bare har solgt seg selv på et interessant og kult utseende.

Nosferatus popcornbøtte faller absolutt i den sistnevnte kategorien. Bøtten er formet som en sarkofag, og du kan åpne den for å avsløre en porsjon popcorn inni. Det virker som en nyttig beholder å ha selv etter at du har spist deg mett på popkorn. Sørg selvfølgelig for å rengjøre den på forhånd.

I den senere tid har vi også sett den besynderlige popcornbøtta til Ringenes Herre: War of the Rohirrim, som er formet som en massiv hammer.

