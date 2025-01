Nosferatu-regissørens neste film heter Werwulf

HQ

I kjølvannet av den enorme suksessen med den blodige vampyrfilmen Nosferatu, som så langt har spilt inn mer enn 156 millioner dollar på verdensbasis, planlegger Robert Eggers nå å utforske andre lignende gamle myter. Nærmere bestemt er det varulver som står på menyen i hans kommende Werwulf, en film Eggers selv har skrevet manus til i samarbeid med Sjón.

Ifølge Deadline utspiller handlingen seg i 1200-tallets England, og filmen forventes å inneholde en herlig tidsdialog, i den stilen Eggers allerede har demonstrert i lignende historiske prosjekter som The Witch og The Lighthouse. Opprinnelig var det til og med planlagt å filme Werwulf helt i svart-hvitt, noe som dessverre er blitt endret.

Spørsmålet er nå om Eggers kan gjenta suksessen nok en gang. Universals mye omtalte Wolf Man nådde ikke ut til et bredere publikum, og har blitt kritisert for sin mangel på intense skrekkelementer. Noe som vi nok kan forvente at Werwulf vil gi oss mye mer av, i hvert fall med Eggers i regissørstolen.

