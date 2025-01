Nosferatus blodige hemmelighet: Anus-scenen Robert Eggers måtte kutte

HQ

I Robert Eggers' Nosferatu nyinnspilling har fansen latt seg fascinere av den urovekkende atmosfæren og den skremmende fortellingen. I et nylig intervju med Variety fortalte Eggers imidlertid at filmens opprinnelige slutt var langt mer grotesk enn det publikum til slutt fikk se. Scenen skulle inneholde et grusomt bilde av grev Orlok, portrettert av Bill Skarsgård, som blør fra øynene, ørene, nesen og til og med anus. Selv om ideen var ment å øke skrekkfaktoren, ble den ansett som "komisk" og til slutt kuttet ut av filmen.

Nyinnspillingen, som har Skarsgård, Nicholas Hoult og Lily-Rose Depp i hovedrollene, er tro mot ånden i klassikeren fra 1922, men Eggers har lagt til sin egen stil i de siste øyeblikkene. Mens den opprinnelige filmen endte med at Orlok gikk i oppløsning i dagslyset, valgte Eggers en mer intim og kompleks avslutning. Ifølge Eggers utforsker sluttscenen temaer som begjær og frastøtelse, og skaper en sensuell kontrast mellom Ellen og Orlok som gjør forbindelsen mellom dem både urovekkende og fengslende.

Til tross for den manglende scenen, leverer filmens slutt likevel en uhyggelig og fengslende blanding av tiltrekning og frykt. Det er et bevis på Eggers' evne til å gjøre selv de mest groteske øyeblikkene til noe spennende. Spørsmålet gjenstår imidlertid: Hadde filmen vært enda mer hjemsøkende hvis den opprinnelige slutten hadde vært med? Hva tror du, ville den ha bidratt til den uhyggelige opplevelsen eller forringet filmens urovekkende tone?