Nostalgisk og vill AC Cobra GT Coupe avslørt

Normalt er det å klippe av taket på en bil som introduserer litt dramatikk, men når det gjelder den vanvittige AC Cobra, skjer ikke det.

Møt AC Cobra GT Coupe, den første Cobraen med fast tak fra AC Cars. Den er inspirert av Le Mans-raceren A98 fra 1964, men er bygget på samme plattform som GT Roadster.

Det betyr et skall i karbonfiber, opptil 720 hestekrefter fra en 5,0-liters V8-motor fra Ford og et valg mellom automatgir eller en sekstrinns manuell girkasse.

I motsetning til mange moderne retrosportsbiler, blir GT Coupé ikke posisjonert som en hardcore banemaskin. AC beskriver den som en skikkelig grand tourer, komplett med klimakontroll, navigasjon, elektriske vinduer og nok plass i kupeen til førere som er over to meter høye. Interiøret kombinerer analogt inspirerte detaljer med moderne digital teknologi, og har som mål å balansere old school-karakter med hverdagslig brukervennlighet.

GT Coupé med naturlig aspirasjon starter på € 75 000 før avgifter, og det er den mindre kraftige versjonen med 450 hestekrefter. Den kompressormatede versjonen begynner på € 300 000. Produksjonen vil være ekstremt begrenset, og de første kundeleveransene er forventet i 2028, etter at AC har fullført den eksisterende ordrereserven på GT Roadster.