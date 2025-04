Not Just a Goof slipper offisiell trailer før lansering neste uke

Fedtmulefilmen, som kom ut i 1995, er en animert klassiker som ga oss et helt annet blikk på en av Mikke Mus' kompiser. Filmen, som tar for seg ganske komplekse temaer som farsrollen, huskes med glede, og 7. april kommer det en dokumentar om hvordan den ble laget.

I forkant av dokumentarens lansering har vi fått en titt på filmen via en ny trailer. Med intervjuer fra skaperne av Fedtmulefilmen, usette tegninger og tidlige animasjonsbiter, går Not Just a Goof i dybden på filmen som aldri før.

Da Disney ønsket å bevege seg bort fra eventyr med sine animasjonsfilmer, ble Fedtmulefilmen født, og selv om prosessen med å lage den var tøff, var resultatet vel verdt det. Se traileren til Not Just a Goof nedenfor:

