Notch jobber med en åndelig etterfølger til Minecraft

Markus "Notch" Persson, skaperen av Minecraft, har uttrykt på sosiale medier at han vurderer å utvikle et nytt spill som kan sees på som en åndelig etterfølger til Minecraft. I innlegget sitt nevnte Notch at han har gjenoppdaget gleden ved å jobbe med spillutvikling og vurderer å skape noe som minner om hans tidligere arbeid. Han gjorde det imidlertid klart at dette nye prosjektet ikke er ment å konkurrere med det Mojang og Microsoft for tiden jobber med. På X skrev han :

"Jeg kunngjorde i utgangspunktet Minecraft 2. Jeg tenkte at folk kanskje FAKTISK vil at jeg skal lage et nytt spill som er superlikt det første, og jeg elsker å jobbe med spill igjen. Jeg bryr meg ikke så veldig mye om hvilket spill jeg lager først (eller om jeg lager flere), men jeg vet at jeg skal lage et, så jeg tenkte at jeg absolutt ville være villig til å gi det en ærlig sjanse i form av en åndelig etterfølger til Minecraft og sette opp en avstemning om det.

Mine intensjoner er å være tydelig og ærlig om det, og si at åndelige etterfølgere vanligvis er litt... du vet... avdanket. Tragisk. Det er ting jeg frykter at mitt neste spill kommer til å bli uansett, og prøver å presse meg selv til å unngå. Så hvorfor ikke gjøre det som folk faktisk vil ha og er villige til å gi meg, på en eller annen måte, enda MER penger for."

Notch avslutter med å si at han er usikker på om prosjektet noen gang vil få en ferdig utgivelse, men at han nyter prosessen og er villig til å gjøre et seriøst forsøk.

"Ærlig talt er jeg ikke engang sikker på at jeg kommer til å klare det, basert på at jeg har vært meg selv hele livet. Men jeg vet at jeg virkelig elsker å ha det gøy med å jobbe med et spill på et kontor, og jeg vil gjerne gi det en sjanse."

Det er nå nesten 15 år siden den første versjonen av Minecraft ble utgitt - et spill som Notch utviklet på bare noen få dager, og som senere ble et globalt fenomen og gjorde ham til milliardær. Du kan lese hele innlegget hans på X nedenfor. Vi i Gamereactor ønsker Notch lykke til og er glade for å se at han har gjenoppdaget sin lidenskap for spillutvikling.

