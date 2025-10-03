Nothing Ear 3

Jeg elsker mye av det Nothing gjør, jeg må bare innrømme det ærlig. Som den herlige Mr. Mobile sier (seriøst, se videoene hans), "fun" er et totalt undervurdert grunnlag for en kjøpsbeslutning. Altfor ofte trekkes vi mot ren funksjon, men Carl Peis oppstartsbedrift, som i dag er en gigant i seg selv, ønsker å ta utgangspunkt i noe helt annet; nemlig teknologiens evne til å fascinere med slående estetikk.

Det er ingen reell grunn til at Nothing' designprofil skal være gjennomsiktig. Det hjelper ikke på batterilevetid, ladehastighet eller lignende at dekselet er helt gjennomsiktig, og det gjør ikke de to enhetene bedre at du også kan se innsiden gjennom det gjennomsiktige ytre skallet. Det er bare fordi ... vel, fordi det er kult.

For det første har Nothing virkelig gjort noe med designet denne gangen. Selve lokket er av plast, men der enhetene er plassert, er alt dekket av skinnende aluminium, og det er en form for raffinement, en prosess som helt klart har vært avgjørende for Nothing, og det vises. Både etuiet og enhetene er IP54-sertifisert, det er trådløs lading, og selv om batterilevetiden er den største skuffelsen med bare ca. 20 timers faktisk bruk fordelt på enhetene og etuiet, er dette en flott dings hele veien gjennom.

Det er nye, tilpassede 12-millimeters drivere her, som fortsatt ikke bare høres helt strålende ut, men som faktisk har en slags ... vel, holdning til hvordan lyd skal kuttes. Det er ikke det at de høres vesentlig annerledes ut enn et par Google Pixel Buds Pro 3, eller et par AirPods for den saks skyld, men det er en slags skarphet, en tuning som gir dem karakter. De kjører i frekvensområdet 20Hz-40kHz, og de låter bare ganske bra hele veien.

På samme måte er den aktive støyreduksjonen helt og holdent pålitelig, selv om den ikke kommer i nærheten av de absolutte gigantene i bransjen. Her er det verdt å nevne AirPods Pro og Boses forskjellige QuietComfort in-ear, men for de 180 £, som faktisk er et ganske betydelig prishopp, er det fortsatt en god deal.

Og så er det hele Super Mic -greia. Det er faktisk en mikrofon som sitter på siden av etuiet, og tanken er at denne "supermikrofonen" kan brukes til for eksempel å ta opp og transkribere møter, og som derfor synkroniseres med Nothing telefonens Essential Space. Det er ikke noe gjennombrudd, det er et sett med MEMS beamforming-mikrofoner som kan skille støy fra en faktisk lydkilde, og bruke en AI-tjeneste for transkripsjon. Jeg sier ikke at det er ubrukelig, tvert imot, dette er et eksempel på en litt original ny idé, men det må sies at det krever en telefon med en "Essential Space". Det vil si en fra Nothing.

Dessuten handler det mest om lydprofilen. Det er Bluetooth 5.4, det er LDAC-støtte for høyoppløselig lyd, og både tilkoblingsmuligheter, aktiv støydemping, gjennomsiktighetsmodus og faktisk daglig bruk utgjør en rekke positive aspekter ved et produkt som kanskje koster mer, men som også har blitt raffinert siden det første settet med Nothing in-ears.

Det er derfor overraskende lett å anbefale Nothing Ear 3, som nok en gang beviser at Nothing har designere som tenker utenfor boksen, men som aldri glemmer å levere der det betyr noe.