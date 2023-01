Nothing Ear Stick setter komfort og lydkvalitet i høysetet

HQ

Vi har gitt ut en ny episode av Quick Look, og i denne tar vi en titt på de nyeste øreproppene som kommer fra Nothing. Kjent som Nothing Ear Stick har denne enheten som mål å sette komfort og lydkvalitet i fokus, samt fjerne noe av den kompliserte teknologien som tidligere har vært nødvendig for å gi et slikt tilbud.

Med en vekt på bare 4,4 gram bruker disse små proppene en 12,6 mm dynamisk driver pakket inn i et ergonomisk design. Dette på toppen av klar stemmeteknologi og berøringskontroller for å fikle med volumnivåer og så videre. Oh, og de har også 29 timers lyttetid på én lading.

For å se våre meninger og tanker om øreproppene se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor.