Jeg har sagt det flere ganger allerede. Jeg sier det igjen og igjen; Teenage Engineerings Nothing-design er det mest spennende i hele dette segmentet akkurat nå, og de gjør ting med Nothing-telefoner og -hodetelefoner som giganter som Sony, Sennheiser, Bose og Sonos ikke engang kan komme i nærheten av. Den nylig lanserte over-ear-debuten Nothing Headphone (1) er absolutt ikke noe unntak, snarere tvert imot. Disse nydelige hodetelefonene vil ikke appellere til alle med sitt sære retro-futuristiske utseende og formfaktor, men jeg elsker måten de ser ut på. Som gammel designer er det alltid inspirerende å se produsenter som virkelig pusher grensene når det gjelder innovativ og, fremfor alt, morsom og opplevelsesrik industridesign, og Nothing's er for tiden best i verden.

Designet vil selvfølgelig ikke falle i smak hos alle, men jeg elsker virkelig hvordan disse ser ut.

Nothing Headphones (1) ser (som du åpenbart allerede har sett) ut som en krysning mellom et par gamle AKG-hodetelefoner fra det glade 70-tallet, et gammelt kassettbånd og et dashbord fra romskipet i Kubricks minimalistiske, nydelige 2001: A Space Odyssey. De er rett og slett utsøkte i måten de er designet på, og detaljrikdommen i designet, på innsiden av de gjennomsiktige pleksiglassdekslene, er fantastisk. Når det er sagt, synes jeg ikke Nothing Headphone (1) er spesielt komfortable. Jeg bruker hodetelefoner i størrelse 59 (XL) og anser Sennheiser Momentum 4 for å være de mest komfortable hodetelefonene i segmentet. Jeg har ikke noe problem med at Nothing Headphone (1) er litt tyngre (de veier hele 330 gram, nesten 100 gram mer enn Sennheisers motstykke), men de klemmer litt mot både hodeskallen og ørene, noe som ikke kan justeres og i mitt tilfelle har gjort at hodetelefonene føles ubehagelige etter bare 30 minutters lytting. Når det er sagt, er ergonomi og passform selvfølgelig 100 % subjektivt. Hvis du har et mindre hode enn meg, eller et smalere hode, er jeg sikker på at du vil synes disse er komfortable.

Når det gjelder lydkvaliteten, er Nothing Headphone (1) helt grei i trådløs Bluetooth-modus. Karakteren er litt kjedelig, litt nedtonet når det gjelder tuning, og jeg synes aldri de er like lekne eller livlige som for eksempel Sennheiser Momentum 4 eller Technics-ekvivalenten, når jeg lytter. Det er imidlertid rikelig med kontroll her, mye takket være høyttalergiganten Kef som hjalp Nothing med å tune brikken i hodetelefonen (1), men jeg savner litt liv, litt dynamikk i mellomtonen og litt mer bass. Det er da heller med USB-ledningen koblet til hodetelefonene og til min Nothing 3A at disse hodetelefonene kommer til sin rett, ettersom de da kan kjøre i LDAC-protokoll og by på tapsfri 24 bit/96 kHz-lyd. Her låter Nothing Headphones (1) mye bedre enn de gjør trådløst, og det er tydelig for meg at Kef har fokusert på å toppe konkurransen her, noe som er både merkelig og litt rart. All musikken jeg har lyttet til i kablet modus har hørtes mer naturlig ut, det er mye mer tilstedeværelse i den enn i Bluetooth-modus, og jeg liker den kraftigere og luftigere bassen bedre her også. Så her kan du få audiofil hi-fi via en "Bluetooth-hodetelefon" bare ved å koble til en USB-C-kabel. Dette er før Sennheiser i det hele tatt har sluppet løs sin dobbelt så dyre HDB 630.

Hodetelefonenes passform og vekt er imidlertid ikke optimal.

Når det gjelder samtalekvalitet, batterilevetid og aktiv støyreduksjon, er Nothing Headphone (1) bra. ANC kan ikke konkurrere med Sony eller Bose akkurat nå, men den er god. Jeg har testet disse på treningssenteret, og på grunn av designet og vekten synes jeg de er upassende for fysisk aktivitet, men ANC blokkerte ut mye av det som foregikk på treningssenteret rundt meg, og alle jeg har ringt for å teste mikrofonene, synes stemmen min hørtes naturlig og varm ut, i motsetning til mange andre hodetelefoner i samme kategori, som har en tendens til å gjøre samtalestemmen en smule tynn og nasal. Nothings app og deres egen EQ er imidlertid bra. Det er mange innstillinger her, og det er veldig tydelig at Kef har vært involvert her og gitt meg som lytter reelle hi-fi-muligheter når det gjelder innstillingene jeg kan gjøre. Det er også tilfredsstillende at Nothing og Teenage Engineering har hoppet over touch og satt fysiske knapper i disse hodetelefonene, noe jeg alltid, alltid foretrekker.

40+ timer per lading og god ANC, er absolutt ikke dårlig.

Det er litt å jobbe med for Nothing her. Den neste modellen må være sammenleggbar, de må være minst 80 gram lettere, og jeg tror minneskummet må være enda mykere for at du ikke skal få vondt i ørene etter en time eller to. Det må imidlertid sies at Nothing Headphone (1) er et imponerende første forsøk, og det faktum at USB C-funksjonaliteten med 24 bit/96 kHz-lyd høres så bra ut som den gjør, er for meg som lydnerd virkelig fornøyelig. Batteriet varer i over 40 timer per lading, og det medfølgende oppbevaringsetuiet er flott. Noe dårlig, mye bra - med andre ord. Jeg mistenker at Nothing Headphone (2) kommer til å bli strålende.