Nothing hodetelefoner (a)

Jeg har ingen personlig erfaring med Nothing Headphones (1), men da de ble lansert for en stund siden, ble de møtt med global hyllest fordi de, til tross for en relativt høy introduksjonspris, legemliggjør alt det forbrukerne elsker med Nothing. De flytter de estetiske grensene med slående design, de tenker utenfor boksen, og de er villige til å utfordre etablerte normer med en mer frittalende strategi.

HQ

Og det ser ut til å ha fungert - hodetelefonene (1) er også en salgssuksess, men samtidig er det lett å hevde at et hodesett som koster i underkant av £300 rett og slett er for dyrt for mange til å være relevant. Så akkurat som Nothing gjorde med (a)-serien i smarttelefonutvalget sitt, gjør de det samme med hodetelefoner.

Her er Nothing Headphone (a), et hodesett som ligner mye på sin dyrere storebror, men som introduseres for rundt £ 100 mindre.

Heldigvis er de generelle nøkkelelementene i designet beholdt. Fysiske knapper er plassert langs kanten av de enormt firkantede ørekoppene, og gir deg tilgang til ANC, volum og en rekke andre funksjoner. Det fungerer glimrende, og dette analoge brukerparadigmet er noe du legger merke til og setter pris på hver eneste dag. Virkelig.

Dette er en annonse:

Selve konstruksjonen er også solid. Jeg skulle gjerne hatt litt mer PU-skum under toppen for ekstra polstring, da trykket ovenfra på hodeskallen er merkbart etter noen timer, men den er langt mer komfortabel enn mange andre hodetelefoner i samme prisklasse. Det er imidlertid litt synd at de ikke kan brettes sammen til noe litt mer bærbart, og at Nothing ikke har inkludert et etui for forbrukeren. Ja, de er billigere enn Nothing Headphone (1), men de er fortsatt ikke akkurat billige hodetelefoner. Du får en veldig tynn veske, og det er det, og du føler deg litt dum når du tar det som ser ut som en fancy sykeveske fra et RyanAir-fly ut av vesken din, som brukes til å transportere et hodesett som koster rundt 200 pund.

Bortsett fra det er det vanskelig å finne feil med dem. De er IP52-sertifisert mot regn, veier bare litt over 300 gram, noe du ikke legger merke til på hodet, og batteriet varer i omtrent 75 timer med aktiv støyreduksjon slått på. Så alt i alt har de ganske solide spesifikasjoner.

På innsiden finner vi 40 mm tilpassede drivere med LDAC- og Hi-Res-sertifisering, støttet av Nothing sitt eget statiske, romlige lydoppsett. I tillegg til de fancy kodekene ovenfor har vi også både AAC og SBC, og de kommer med Bluetooth 5.4, som leverte både solid rekkevidde og skarp tilkobling, både via tilkobling med én og to enheter i testvinduet.

Dette er en annonse:

Til og med mikrofonen, som er delt inn i tre separate enheter med såkalt "ENC", som er en slags støyalgoritme, fungerte veldig bra, og jeg ble virkelig positivt overrasket over det daglige bruksscenarioet bestående av lange samtaler med venner og familie, avspilling av musikk og podcaster, samt løpende volumjustering og lignende via knappene jeg beskrev tidligere.

Det finnes flere EQ-innstillinger for de som laster ned Nothing-appen, og du kan til og med bruke knappen på siden som utløser for kameraet ditt, selv om du ikke har en Nothing-telefon - du trenger bare å ha kameraet åpent på forhånd. Det er de små tingene, ikke sant?

Nothing Headphone (a) er blant de bedre halvbillige hodetelefonene jeg har testet på lenge. Jeg sier "halvbillige" fordi denne prisen for et sett hodetelefoner egentlig ikke kan klassifiseres som billige, men heller billigere. Når det er sagt, er dette virkelig solide hodetelefoner som er skapt ut fra et ønske om å skille seg ut estetisk, men like mye for å forme produktet i henhold til forbrukerens faktiske ønsker og preferanser.

Derfor er det veldig, veldig lett å anbefale dem, selv om Nothing egentlig burde ha gitt oss en sak...