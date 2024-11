Nothing Phone (2a) Plus

Etter en kraftig prisøkning på gode innstegsmodeller, ser vi nå en tilbakevending til rimeligere priser, og den oppdaterte Nothing Phone 2(a) Plus er et godt eksempel på dette. Den er en oppgradert versjon av Nothing Phone 2a, men er rettet mot et mer ytelsesbevisst publikum, og tilbyr noen morsomme måter å spare penger på. For eksempel er internminnet laget med UFS 2.2, noe jeg ikke kan huske å ha sett på mange år.

HQ

På papiret kan du imidlertid være i tvil, for spesifikasjonene er helt klart ganske rimelige - men hvis du velger akkurat denne mobiltelefonen, er det på grunn av den spesielle og særegne brukergrensesnittdesignen som virkelig skiller seg ut fra resten. Selv om designet er pent avrundet og industrielt, ligner det på mange andre telefoner. Jeg vil imidlertid si at det er vanskelig å ikke legge merke til hvor lett denne telefonen er. Til tross for at den veier 190 gram, føles den lettere enn mange andre vi tester, så det får du ekstra poeng for.

Brukergrensesnittet er unikt, med en ekstremt tilpasset versjon av Nothing OS basert på Android 14. Grensesnittet er pikselert og minner om en mye mer profesjonell, men også 80-tallsinspirert fremstilling av tall, bokstaver og ikoner. Det er en betydelig annerledes visuell opplevelse enn hva andre kan tilby. Nothing OS har også ChatGPT integrert, noe som virker litt merkelig, men det er verdt å påpeke at det er et aktivert alternativ for de som ikke liker det. Det finnes spesialiserte apper for nesten alt, og det føles nesten som å få et helt nytt operativsystem fra bunnen av.

Baksiden er alltid annerledes, som du vet, med lys og det som ser ut som synlige kretskort - ingen kan se hvilket telefonmerke du har. Det er ganske genial markedsføring, må jeg si. Lysene er også funksjonelle for alarmer, ringetoner, lyd og mer. De kan til og med brukes som ringelys hvis du er en influencer, og man får inntrykk av at dette snart vil gjelde halve befolkningen.

Dette er en annonse:

Nothing har, i likhet med mange andre merker, gått amok i resirkulering og grønn tenkning. Det er ikke bare aluminiumet, men også kobber og plast som i høy grad er resirkulert.

Den kommer i en standardkonfigurasjon med 12 GB RAM og 256 GB minne. Det er Bluetooth 5.3 og USB-C-tilkobling, så det er forventet, men den nyeste standarden. Det er også høyttalere, som er ok, men ikke imponerende, men heller ikke dårlige.

Brikkesettet er MediaTek Dimensity 7450 Pro 5G, som som navnet antyder har en 5G-brikke, men som også brukes mer eller mindre utelukkende av Nothing. Den har åtte kjerner, to som kjører 3Ghz og seks som kjører 2Ghz. GPU-en er en Mali G610.

Du må betale £ 300. Det er en ganske bratt pris, må jeg si. For de pengene får du en 120 Hz adaptiv 6,7' AMOLED-skjerm med 1300 nits (teoretisk maks; du får halvparten av det ved normal bruk), Gorilla Glass 5 og et klassisk trippelkameraoppsett med 50 MP kamera: et hovedkamera, et frontkamera og et ultra-wide. Jeg kan ikke anbefale levende modus, da den er altfor kraftig, men nattmodus fungerte faktisk greit. Det føles imidlertid som om den ikke kan kontrollere verken optikken eller etterbehandlingen når den er "fri". En grå regnværsdag er faktisk det mest optimale lysscenarioet å fotografere i hvis du bruker vivid. Vidvinkel kunne trengt litt mer farge, da det ser litt utvasket ut. Det beste kameraet er faktisk selfie-kameraet, som gjengir fargene mye mer korrekt. Generelt savner jeg imidlertid den optiske zoomen. Det er synd at den ikke er inkludert.

Dette er en annonse:

Kameraene fungerer fint som sådan, men jeg er litt overrasket over at 4K 60 FPS ikke støttes. Spesielt når optikken faktisk støtter det, og det er optisk bildestabilisering og dobbel LED-blits - tre ting som vanligvis indikerer at alt er på plass for å levere en god 4K-opplevelse. Jeg måtte også lete litt for å finne mer detaljerte spesifikasjoner, uten særlig hell. Det er litt rart at man ikke vet hvilken sensor som er brukt, men det gir mening ettersom bildekvaliteten er ok, men ikke imponerende. I en verden der selv billige telefoner har overraskende god bildekvalitet, må den delen forbedres når resten er så bra. Det finnes noen AI-assistenter, men det er dessverre ikke nok.

Baksiden er Nothing's 'Glyph-grensesnitt', og dette er mulig fordi kjølesystemet, som selvfølgelig er basert på fordampningskammerprinsippet, er plassert over komponentene som faktisk blir varme i stedet for å kjøre sentralt.

Batteriet er på 5000 mAh og bør være tilstrekkelig for de fleste, med mindre du har svært intensiv bruk. Den kablede ladingen er imidlertid ikke spesielt rask og tar omtrent en time fra 0-100 %, men kan hurtiglade til ca. 50 % på 20 minutter. Den medfølgende kabelen er imidlertid veldig godt laget - stor ros for det.

Med et bedre kamera ville denne telefonen definitivt fått høyere poengsum, men det er fortsatt vanvittig hva du får for pengene med en innstegstelefon.