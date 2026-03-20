Nothing-sjefen spår slutten på apper - AI vil ta over

Carl Pei har aldri vært redd for å helle bensin på teknologiverdenens bål, og under SXSW gikk han til angrep på et av de mest åpenbare aspektene ved smarttelefonlivet vårt i dag - apper. Ifølge ham lever de på lånt tid, og han hevder at hele økosystemet i bunn og grunn er dødsdømt - AI vil ta fullstendig over.

I stedet for å hoppe mellom ulike apper for å bestille en reise, sende meldinger eller planlegge et møte, vil fremtidens telefon forstå hva du vil - og gjøre jobben for deg i bakgrunnen. Pei sier :

"... når det gjelder kunstig intelligens i programvare, tror jeg folk bør forstå at apper kommer til å forsvinne. Hvis du er en grunnlegger eller en oppstartsbedrift og appen din er der kjerneverdien din ligger, vil den bli forstyrret, enten du liker det eller ikke. Hvis du har en veldig sterk merkevare eller en veldig sterk distribusjon, kan du utsette det litt, men ellers vil jeg råde alle til å tenke annerledes."

"Hvis fremtiden for eksempel er at agenter gjør ting for deg, og hvis du har en app, hvorfor ikke åpne opp API-et eller MCP-et slik at agenter kan bruke det friksjonsfritt? Jeg har sett at noen selskaper prøver å etterligne den menneskelige berøringen på smarttelefoner. Så du har en AI-agent som prøver å klikke som Uber og skrive inn adressen du skal til, på tastaturet. Det er ikke fremtiden. Fremtiden er ikke en agent som bruker et menneskelig grensesnitt. Du må lage et grensesnitt som agenten kan bruke. Jeg tror det er den mest fremtidssikre måten å gjøre det på."

Denne påstanden høres kanskje litt merkelig ut, men ifølge Pei er vi allerede på vei i den retningen. Han påpeker også at grensesnittet på telefonene våre stort sett har stått stille siden iPhone-æraen - hjemmeskjermer fylt med små firkanter og appbutikker som fungerer som portvoktere. Det er rett og slett gammelt og utdatert.

I stedet vil et mer intelligent og AI-integrert operativsystem ta over og håndtere alt for deg. Kort sagt vil det fungere som en personlig assistent, og Nothing selv jobber for fullt med å posisjonere seg for denne fremtiden.

Synes du apper føles utdaterte, og høres det ut som om Pei er inne på noe?