Nottingham Forest henter forsvarsspilleren Ousmane Diomande fra Sporting CP

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Etter å ha unngått nedrykk med knapp margin i Premier League forrige sesong, har Nottingham Forest forsterket laget med Ousmane Diomande, en 22 år gammel forsvarsspiller fra Elfenbenskysten, som er hentet for 40 millioner euro (34 millioner pund) fra den portugisiske klubben Sporting CP. Diomande kom til Lisboa i 2023 og hadde i januar signert en kontrakt med Sporting som løper til 2030. Han har vunnet to Primeira Liga-titler og én portugisisk cup.

Før det spilte fotballspilleren fra Elfenbenskysten for den danske klubben Midtjylland, hvor han kom opp fra akademiet. På landslagsnivå spilte Diomande for Elfenbenskysten i VM, hvor de ble slått ut av Norge i 32-delsfinalen.

Forests fotballsjef George Syrianos sa at «Ousmane er en ‌kraftfull, ⁠autoritær forsvarsspiller, og han kommer hit med en vinnermentalitet. Han deler den samme ambisjonen om suksess som vi har, og vi gleder oss til å se hvilken innvirkning han kan ha i en Forest-trøye». Han forsterker laget sammen med den østerrikske midtbanespilleren Xaver Schlager, under den nye treneren Oliver Glasner, som også er fra Østerrike.