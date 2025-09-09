Nottingham Forest sparker Nuno Espírito Santo og fansen er sinte og skuffet

HQ

Nottingham Forest kunngjorde tirsdag etter midnatt at Nuno Espírito Santo, manageren som ledet klubben til de beste resultatene på flere tiår, hadde fått sparken. Fansen er triste og sinte, men ikke helt overraskende, ettersom det har vært godt rapportert at Nunos forhold til klubbeier Evangelos Marinakis hadde forverret seg.

"Klubben takker Nuno for hans bidrag i en svært vellykket æra på City Ground, spesielt hans rolle i sesongen 2024/25, som for alltid vil bli husket med glede i klubbens historie. Som en person som spilte en sentral rolle i vår suksess forrige sesong, vil han alltid ha en spesiell plass i vår reise", heter det i en uttalelse fra klubben.

Nuno Espiroto Santo tok et lag som var på randen av nedrykk midt i sesongen 2023/24 etter at Steve Cooper fikk sparken i desember 2023, reddet det ved å ende på 17. plass og endte på 7. plass sesongen etter, deres beste plassering i Premier League siden 1995. De kvalifiserte seg også for Europa (Europea League) for første gang i dette århundret.

Senest tapte Nottingham Forest 3-0 mot West Ham i Premier League, men sparkingen av Espírito Santo var ikke på grunn av resultatet, men på grunn av et forverret forhold til klubbeieren, inkludert en konfrontasjon den kvelden Taiwo Awoniyi fortsatte å spille til tross for en alvorlig skade. Klubben brukte senere 180 millioner pund på ni nye spillere, men mange av dem var ikke ønsket av treneren, ifølge ryktene.

Fansen er lei seg over Nuno Espírito Santos sparking

Som et svar til klubben har fansen vist sin misnøye med avgjørelsen. @Crypto_Zh0u beskrev ham som den snilleste treneren, og husket hvordan han inviterte et fotballag for funksjonshemmede til en pressekonferanse. Andre advarer klubben om at de vil angre når de havner nederst på tabellen, og @Thebanterboot kritiserer hvordan eiere av små lag later som om de er store på grunn av én sesongs prestasjoner.