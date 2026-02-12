Nottingham Forest sparker Sean Dyche og søker sesongens fjerde manager

HQ

Samme dag som Tottenham Hotspur skilte lag med manager Thomas Frank "etter gjensidig avtale", har også Nottingham Forest sparket sin manager Sean Dyche, og her er det ikke snakk om noen gjensidig avtale.

"Nottingham Forest Football Club kan bekrefte at Sean Dyche har blitt fritatt fra sine plikter som hovedtrener. Vi ønsker å takke Sean og hans stab for innsatsen de har gjort i klubben, og vi ønsker dem lykke til i fremtiden. Vi vil ikke komme med ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt."

Avgjørelsen ble tatt etter 0-0 mot Wolverhampton Wanderers, det dårligste laget i Premier League, som kun har tatt ni poeng etter én seier og seks uavgjorte kamper denne sesongen. Forest ble stående med 27 poeng på 17. plass, rett over nedrykkstreken, der West Ham for øyeblikket ligger på nedrykksplass.

Forest vil nå se seg om etter sin fjerde manager på en sesong som startet med Nuno Espírito Santo, som fikk sparken 9. september, etterfulgt av Ange Postecoglou, som fikk sparken 18. oktober etter bare 39 dager. Sean Dyche, som ble ansatt 21. oktober, hadde bare 33,3 % seiersrate, med seks seire, fire uavgjort og åtte tap.