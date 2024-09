Nova er inspirert av Star Trek og Battlestar Galactica

I sommer bekreftet Kevin Feige at en TV-serie basert på Marvel-figuren Nova er under produksjon. Det er imidlertid ikke noe vi får se med det første, da TV-serien er tre til fire år unna. Filmprodusent Brad Winderbaum snakket nylig litt mer om Nova, men kunne ikke gå inn på detaljer om serien. Han avslørte imidlertid at den vil fokusere på kosmiske eventyr og vil være inspirert av Star Trek og Battlestar Galactica.

" Nova som utvikles akkurat nå, er et fantastisk ensemblestykke. Jeg burde ikke si for mye, men det er et flott karaktergalleri med nyanser av Trek og Battlestar Galactica."