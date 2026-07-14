Nova Filmen er nå offisielt bekreftet, og Michael Waldron skal skrive manuset

Vi drar tilbake til stjernene i et kommende Marvel-prosjekt, da « Nova endelig skal gjøre sin MCU-debut. Filmen går nå offisielt inn i manusfasen, og det er Marvel-veteranen Michael Waldron som skal skrive manuset.

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Ifølge Deadline er prosjektet fortsatt i en tidlig utviklingsfase, men hvis alt går bra med manuset, antas det også at Waldron vil komme om bord som regissør. Han var showrunner for «Loki» og skrev manuset til «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», så det er klart at han har mye erfaring med store og velansette Marvel-prosjekter. Opprinnelig var det meningen at « Nova skulle gjøre sin MCU-debut i en serie, skrevet av Sabir Pirzada. Den ideen ble skrotet i fjor, men Marvel ga ikke opp tanken om en « Nova-film.

Nova Nova ble først introdusert i 1976 og er medlem av den intergalaktiske politistyrken kjent som Nova Corpse. De har blitt nevnt i MCU tidligere, men karakteren – han med de overmenneskelige evnene og slikt – har ennå ikke gjort sin entré.

Uten et ferdig manus er det fortsatt et stykke igjen før vi vet hvem som kan spille « Nova. Men hvis du vil ha et tidlig fancast-forslag, jobbet Waldron nylig sammen med Glen Powell på serien «Chad Powers», og sa den gang at Powell ville vært en kul « Nova.