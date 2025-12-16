Novak Djokovic bekrefter sin første turnering i 2026, og den er mindre enn en måned unna

HQ

Novak Djokovic fyller 39 år i 2026, men serberen tenker ikke på å pensjonere seg, og har bekreftet sin første turnering neste år. Nole har bekreftet at han stiller til start i Adelaide International, en ATP 250-turnering som spilles 12.-17. januar, der han vant for to år siden, da han slo Sebastian Korda i finalen. Han deltok (og vant) også i Australian Even i 2007.

"Det føltes definitivt som å spille på hjemmebane, det er helt sikkert. Støtten jeg har fått de siste ti dagene tror jeg ikke jeg har opplevd så mange ganger i mitt liv, så tusen takk til alle for at dere har kommet hver eneste kamp, sa Djokovic.

Adelaide International, som er en av turneringene i Australia som leder opp til Australian Open, stiller også med Jack Draper, Joao Fonseca, Tommy Paul og Stefanos Tsitsipas.

Djokovic spilte færre turneringer i 2025, men klarte likevel å nå semifinalen i alle de fire Grand Slam-turneringene. Han trakk seg fra ATP Finals, men avsluttet året på en god måte ved å beseire Lorenzo Musetti i Hellenic Championship i Athen (hans 101. singeltittel) 8. november, hans nye hjemmeturnering etter at han flyttet til Hellas.

