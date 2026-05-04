Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Novak Djokovic bekreftet å delta i Italian Open sammen med Sinner og Zverev

Novak Djokovic gjør comeback i Italian Open for å forberede seg til Roland Garros.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Novak Djokovic begrenser sine opptredener i år, vel vitende om at han har kvaliteten (han var finalist i Australian Open og slo Jannik Sinner i prosessen), men kanskje ikke energien i sin alder. Han har trukket seg fra alle turneringer siden Indian Wells i mars, men han bekreftet at han vil delta i Roma Masters 1000, og går til banen for å trene på mandag mens navnet hans vil være i trekningen ... i håp om å falle inn på motsatt side av Sinner, for å utsette en kamp med verdens nummer 1 til en potensiell finale.

Roma Open, som spilles på grus, er den siste Masters 1000-turneringen før Roland Garros, og er et viktig stopp for å forberede seg til årets andre Grand Slam-turnering, som Djokovic har vunnet hele seks ganger, første gang i 2008 og siste gang i 2022.

Den regjerende mesteren Carlos Alcaraz er ikke med i Roma, og han kommer ikke tilbake før i grussesongen (han er tvilsom til og med til Wimbledon), så Djokovic vil være tredjeseedet etter Jannik Sinner og Alexander Zverev.

Dette er de mannlige spillerne som forventes å delta på Italian Open 2026 :


  1. Jannik Sinner

  2. Alexander Zverev

  3. Novak Djokovic

  4. Félix Auger-Aliassime

  5. Ben Shelton

  6. Alex de Minaur

  7. Daniil Medvedev

  8. Lorenzo Musetti

  9. Alexander Bublik

  10. Flavio Cobolli

  11. Jiří Lehečka

  12. Andrej Rublev

  13. Karen Khachanov

  14. Valentin Vacherot

  15. Arthur Fils

  16. Tommy Paul

  17. Cameron Norrie

  18. Luciano Darderi

  19. Learner Tien

  20. Frances Tiafoe

  21. Alejandro Davidovich Fokina

  22. Arthur Rinderknech

  23. Casper Ruud

  24. Tomás Martín Etcheverry

  25. Francisco Cerúndolo

  26. Jakub Menšík

  27. João Fonseca

  28. Corentin Moutet

  29. Tallon Griekspoor

  30. Brandon Nakashima

  31. Ugo Humbert

  32. Rafael Jódar

Novak Djokovic bekreftet å delta i Italian Open sammen med Sinner og Zverev
Victor Velter // ShutterStock

Dette innlegget er kategorisert under:

SporttennisNovak DjokovicJannik SinnerAlexander Zverev


Loading next content