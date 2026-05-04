Novak Djokovic bekreftet å delta i Italian Open sammen med Sinner og Zverev
Novak Djokovic gjør comeback i Italian Open for å forberede seg til Roland Garros.
Novak Djokovic begrenser sine opptredener i år, vel vitende om at han har kvaliteten (han var finalist i Australian Open og slo Jannik Sinner i prosessen), men kanskje ikke energien i sin alder. Han har trukket seg fra alle turneringer siden Indian Wells i mars, men han bekreftet at han vil delta i Roma Masters 1000, og går til banen for å trene på mandag mens navnet hans vil være i trekningen ... i håp om å falle inn på motsatt side av Sinner, for å utsette en kamp med verdens nummer 1 til en potensiell finale.
Roma Open, som spilles på grus, er den siste Masters 1000-turneringen før Roland Garros, og er et viktig stopp for å forberede seg til årets andre Grand Slam-turnering, som Djokovic har vunnet hele seks ganger, første gang i 2008 og siste gang i 2022.
Den regjerende mesteren Carlos Alcaraz er ikke med i Roma, og han kommer ikke tilbake før i grussesongen (han er tvilsom til og med til Wimbledon), så Djokovic vil være tredjeseedet etter Jannik Sinner og Alexander Zverev.
Dette er de mannlige spillerne som forventes å delta på Italian Open 2026 :
- Jannik Sinner
- Alexander Zverev
- Novak Djokovic
- Félix Auger-Aliassime
- Ben Shelton
- Alex de Minaur
- Daniil Medvedev
- Lorenzo Musetti
- Alexander Bublik
- Flavio Cobolli
- Jiří Lehečka
- Andrej Rublev
- Karen Khachanov
- Valentin Vacherot
- Arthur Fils
- Tommy Paul
- Cameron Norrie
- Luciano Darderi
- Learner Tien
- Frances Tiafoe
- Alejandro Davidovich Fokina
- Arthur Rinderknech
- Casper Ruud
- Tomás Martín Etcheverry
- Francisco Cerúndolo
- Jakub Menšík
- João Fonseca
- Corentin Moutet
- Tallon Griekspoor
- Brandon Nakashima
- Ugo Humbert
- Rafael Jódar