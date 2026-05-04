Novak Djokovic bekreftet å delta i Italian Open sammen med Sinner og Zverev

Novak Djokovic begrenser sine opptredener i år, vel vitende om at han har kvaliteten (han var finalist i Australian Open og slo Jannik Sinner i prosessen), men kanskje ikke energien i sin alder. Han har trukket seg fra alle turneringer siden Indian Wells i mars, men han bekreftet at han vil delta i Roma Masters 1000, og går til banen for å trene på mandag mens navnet hans vil være i trekningen ... i håp om å falle inn på motsatt side av Sinner, for å utsette en kamp med verdens nummer 1 til en potensiell finale.

Roma Open, som spilles på grus, er den siste Masters 1000-turneringen før Roland Garros, og er et viktig stopp for å forberede seg til årets andre Grand Slam-turnering, som Djokovic har vunnet hele seks ganger, første gang i 2008 og siste gang i 2022.

Den regjerende mesteren Carlos Alcaraz er ikke med i Roma, og han kommer ikke tilbake før i grussesongen (han er tvilsom til og med til Wimbledon), så Djokovic vil være tredjeseedet etter Jannik Sinner og Alexander Zverev.

Dette er de mannlige spillerne som forventes å delta på Italian Open 2026 :



Jannik Sinner

Alexander Zverev

Novak Djokovic

Félix Auger-Aliassime

Ben Shelton

Alex de Minaur

Daniil Medvedev

Lorenzo Musetti

Alexander Bublik

Flavio Cobolli

Jiří Lehečka

Andrej Rublev

Karen Khachanov

Valentin Vacherot

Arthur Fils

Tommy Paul

Cameron Norrie

Luciano Darderi

Learner Tien

Frances Tiafoe

Alejandro Davidovich Fokina

Arthur Rinderknech

Casper Ruud

Tomás Martín Etcheverry

Francisco Cerúndolo

Jakub Menšík

João Fonseca

Corentin Moutet

Tallon Griekspoor

Brandon Nakashima

Ugo Humbert

Rafael Jódar