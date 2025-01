Novak Djokovic blir buet ut etter å ha gitt seg midt i kampen, og Zverev forsvarer ham: "Han ga alt til sporten i 20 år"

HQ

Novak Djokovic, kongen av Australian Open etter å ha vunnet hardcourt-tittelen 10 ganger, kommer ikke til å vinne en 11. tittel, i hvert fall ikke i 2025, og har trukket seg fra Australian Open etter å ha tapt første sett i semifinalen mot Alexander Zverev med 7-6(5). Dermed når 27 år gamle Zverev, som er nummer to i verden, sin tredje Grand Slam-finale og den første i Melbourne (han har tidligere tapt US Open 2020 og Roland Garros 2024).

Djokovic led av en muskelavrivning i det øvre venstre benet. Da han slo Carlos Alcaraz for to dager siden, sa han at han brukte skaden som en "taktikk" for å distrahere Alcaraz. Den gang antydet noen at han simulerte, men det ser ut til at det ikke var tilfelle.

"Medisiner og, antar jeg, stroppen, og fysioterapiarbeidet hjalp til en viss grad i dag. Men mot slutten av det første settet begynte jeg å føle mer og mer smerte. Det var vel for mye å håndtere for meg for øyeblikket, sa den 37 år gamle serberen.

"Sasha" Zverev sa etter kampen at han ikke la merke til noe rart hos motstanderen, "Jeg synes faktisk det var et første sett på høyt nivå", sa han og trakk på skuldrene, med ekstremt lange, fysiske ballvekslinger. "Jeg så ham kanskje slite litt mer".

Djokovic buet ut etter å ha trukket seg fra semifinalen i Australian Open

Etter det 1 time og 21 minutter lange første settet, som forutså en lang og utmattende kamp, bestemte Djokovic seg for at han ikke orket mer og annonserte at han trakk seg. I stedet for å heie på den ti ganger tippede mesteren, buet en del av publikum på ham, og Zverev forsvarte ham.

"Vær så snill, folkens, ikke buh en spiller når han går ut med skade. Jeg vet at alle har betalt for billettene og at alle ønsker å se en flott femsettskamp, men Novak har gitt absolutt alt av livet sitt til sporten de siste 20 årene", sa tyskeren, og høstet stor applaus fra publikum.

"Det er ingen på touren som jeg respekterer mer enn Novak. Han har vært en av mine nærmeste venner på touren, når jeg sliter kan jeg alltid ringe ham, jeg snakket med ham i timevis i Shanghai i fjor da jeg slet mentalt etter å ha tapt kvartfinalen i US Open, sa Zverev og minnet publikum på at Novak Djokovic allerede har vunnet finaler med skader, så hvis han sier han ikke kan fortsette, så kan han ikke fortsette.