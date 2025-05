Novak Djokovic bryter med Andy Murray etter seks måneder

HQ

Samarbeidet mellom Novak Djokovic og Andy Murray er over. Mindre enn seks måneder etter at de tidligere rivalene kunngjorde et partnerskap, med Murray (en uke yngre enn Djokovic) som serberens trener, har de kunngjort beslutningen om å gå hver til sitt etter gjensidig avtale.

"Takk, trener Andy, for alt det harde arbeidet, moroa og støtten de siste seks månedene på og utenfor banen. Jeg har virkelig hatt glede av å utdype vennskapet vårt sammen", skrev Djokovic på sosiale medier.

Samarbeidet ble annonsert i november i fjor, men ga ikke gode resultater. Djokovic nådde semifinalen i Australian Open, men måtte gi seg på grunn av smerter mot Alexander Zverev. Djokovics beste resultat var å nå finalen i Miami Open, der han tapte for Jakub Mensik i mars. Han har imidlertid hatt en dårlig periode i det siste, og har ofte tapt i første runde i turneringer som Madrid, Monte Carlo og Indian Wells, og gikk glipp av hele Roma.

Djokovic møter Roland Garros fra 24. mai uten Murray, men først skal han prøve seg i en mindre krevende turnering, en ATP 250 på grus i Genève. Djokovic ønsker å ta sin 100. tittel på ATP-touren, men kanskje begynner han å gå tom for krefter i en alder av 37 år...