Novak Djokovic danser etter å ha nådd semifinalen i en ny Wimbledon-klassiker

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Novak Djokovic har igjen nådd semifinalen i Wimbledon, etter en episk kamp over fem sett som varte i fem timer og 15 minutter mot Felix Auger-Aliassime, og som endte 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(10-4) – den lengste kvartfinalen i Wimbledons historie.

39-åringen Djokovic har vist noen svakheter de siste årene, men ikke her, og selv etter supertiebreaken var han frisk nok til å danse litt for å feire en enestående seier, som gjør at han igjen skal møte verdens nummer 1, Jannik Sinner, i semifinalen på fredag.

Den 24 år gamle italieneren har slått Djokovic hver gang siden Davis Cup-finalen i 2023 – fem seire siden den gang... bortsett fra én avgjørende seier, en fem-sett-seier i semifinalen i Australian Open tidligere i år. Vil Djokovic klare å gjenta bragden?

Inkludert i år har Djokovic nå nådd semifinalen i Wimbledon rekordmange 15 ganger siden 2007, inkludert hvert år siden 2021, og ligger dermed foran Federers rekord på 13 Wimbledon-semifinaler. Sloveeneren har vunnet turneringen syv ganger (etter å ha nådd finalen 11 ganger), sist i 2022.